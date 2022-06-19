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Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Турцию

Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Турцию 19 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Стамбул, Турция.
Милли Меджлис
19 июня 2022 г. 22:29
Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Турцию

19 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в управлении по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер парламента примет участие во Всемирной парламентской конференции на тему "Парламенты и глобальные соглашения о миграции и беженцах: как добиться более эффективного международного сотрудничества и исполнения на национальных уровнях".

В аэропорту Стамбула делегацию встретили глава группы дружбы Великого национального собрания Турции с Азербайджаном Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

Визит завершится 21 июня.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Türkiyəyə işgüzar səfər edib

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