Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Турцию

19 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Стамбул, Турция.

19 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в управлении по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер парламента примет участие во Всемирной парламентской конференции на тему "Парламенты и глобальные соглашения о миграции и беженцах: как добиться более эффективного международного сотрудничества и исполнения на национальных уровнях".

В аэропорту Стамбула делегацию встретили глава группы дружбы Великого национального собрания Турции с Азербайджаном Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.

Визит завершится 21 июня.