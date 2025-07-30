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Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов

Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов
Милли Меджлис
30 июля 2025 г. 17:35
Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на общих обсуждениях во второй день 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, проходящей в Женева.

Как сообщает Report, в обсуждениях выступили председатели парламентов около 30 стран.

Затем обсуждения продолжились под председательством главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Отметим, что 6-я Всемирная конференция председателей парламентов проходит в Женевском офисе ООН при совместной организации ООН и Межпарламентского союза.

В конференции принимают участие около 120 делегаций, в том числе председатели парламентов 102 стран, вице-спикеры 38 стран, представители международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Parlament Sədrlərinin 6-cı Dünya Konfransında ümumi müzakirələrə sədrlik edib

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