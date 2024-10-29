Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша

15:16

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо председателю Великого Национального Собрания Турции Нуману Куртулмушу по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Сахиба Гафарова в письме от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса выразила самые искренние поздравления и наилучшие пожелания парламенту Турции и братскому турецкому народу.

"Как и во всех сферах межгосударственных отношений, наше единство и солидарность успешно развиваются в сфере межпарламентского сотрудничества. Мы продолжим прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления и расширения двусторонних и многосторонних связей, эффективного и активного сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции", - подчеркивается в поздравлении спикера азербайджанского парламента.