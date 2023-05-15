Сахиба Гафарова посетила в Москве выставку, посвященную 100-летию Гейдара Алиева

Находящаяся в России с визитом делегация Милли Меджлиса во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой посетила выставку, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, у здания информационного телеграфного агентства

Находящаяся в России с визитом делегация Милли Меджлиса во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой посетила выставку, посвященную 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, у здания информационного телеграфного агентства России "ИТАР-ТАСС" в Москве.

Как сообщает российский корреспондент Report, на выставке экспонируются фотографии, отображающие различные периоды жизни видного политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, его работу на благо развития страны и крупные проекты, реализованные за годы его нахождения в руководстве бывшего СССР.

Наряду с этим экспонируются фотографии, отражающие отношения Азербайджана и России после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане. После ознакомления с выставкой в ​​штаб-квартире агентства ТАСС состоялась встреча азербайджанской делегации с руководством агентства.

На встрече спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за большое внимание, уделенное 100-летию великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева, и организацию выставки.

Она отметила, что Гейдар Алиев навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана как гений, посвятивший свою жизнь беззаветному служению своему народу. Лидерские качества, дальновидная политика и воля Гейдара Алиева позволили ему успешно осуществить миссию по спасению страны в самые судьбоносные моменты истории Азербайджана.

Во встрече приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алекперов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Низами Сафаров, депутаты Михаил Забелин, Эльнур Аллахвердиев и другие официальные лица.