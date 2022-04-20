Сахиба Гафарова посетила Музей азербайджанской культуры в Тбилиси

В рамках визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси.

В рамках визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, спикеру и членам делегации была предоставлена подробная информация о музее, жизни и творчестве великого азербайджанского писателя, общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова.

В настоящее время при музее действует культурный центр, в котором проводятся курсы ковроткачества, музыки, мугама, живописи и азербайджанского языка. Основная деятельность музея заключается в представлении и популяризации культуры Азербайджана, культурного наследия нашего народа. Было отмечено, что в музее проходят культурные мероприятия, встречи и конференции.