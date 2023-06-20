Сахиба Гафарова: Подписание мирного соглашения с Арменией принесет долгосрочный мир на Кавказ

"Подписание мирного соглашения с Арменией принесет долгосрочный мир на Кавказ".

"Подписание мирного соглашения с Арменией принесет долгосрочный мир на Кавказ".

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила 20 июня в ходе встречи с председателем Национального совета парламента Австрии Вольфгангом Соботкой в Вене.

С.Гафарова проинформировала собеседника о ситуации в Азербайджане и в регионе.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что в настоящее время идет возрождение освобожденных земель. Азербайджан восстанавливает всю инфраструктуру, города и села, разрушенные за время оккупации. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в родные края: "Однако восстановлению освобожденных территорий препятствует наличие более 1 миллиона мин, установленных Арменией и в течение оккупационного периода, и уже после подписания трехстороннего заявления. Более трехсот наших граждан стали жертвами взрывов мин с осени 2020-го года по сей день. Увы, Азербайджан не видит необходимой поддержки со стороны международного сообщества в деле разминирования этих районов".

Сахиба Гафарова подчеркнула стремление Азербайджана к миру, отметив, что официальный Баку привержен подписанию мирного соглашения с Ереваном: "Армении следует прекратить вооруженные провокации, а вместо этого проявить политическую волю и заключить мирный договор, ведь это принесет на Кавказ долгосрочный и долгожданный мир".