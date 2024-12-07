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Сахиба Гафарова: ПАСЕ и Европарламент пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана

Сахиба Гафарова: ПАСЕ и Европарламент пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана ПАСЕ и Европарламент предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана.
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 11:04
Сахиба Гафарова: ПАСЕ и Европарламент пытаются вмешаться во внутренние дела Азербайджана

ПАСЕ и Европарламент предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

По ее словам, на современную работу парламентов большое влияние оказывают традиции парламентаризма, которые складывались на протяжении десятилетий.

Сахиба Гафарова выразила сожаление, что некоторые парламенты подвержены влиянию отдельных политических сил. "Такие структуры, как ПАСЕ и Европарламент, ведут клеветническую кампанию против Азербайджана и пытаются вмешаться в наши внутренние дела. Это связано с тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации и проводит независимую политику", - отметила она.

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Версия на английском языке Speaker: PACE, European Parliament attempt to interfere in Azerbaijan's internal affairs
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: AŞPA və Avropa Parlamenti Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməyə çalışır

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