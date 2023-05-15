Сахиба Гафарова ознакомилась с выставкой в агентстве ТАСС, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой делегация Азербайджана находится в рабочей поездке в Москву с целью участия в мероприятиях по случаю столетнего юбилея Великого лидера Гейдара Алиева.

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой делегация Азербайджана находится в рабочей поездке в Москву с целью участия в мероприятиях по случаю столетнего юбилея Великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, азербайджанская делегация прибыла в штаб-квартиру агентства ТАСС в российской столице, где их встретили генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и его заместитель Михаил Гусман.

Наша делегация ознакомилась с выставкой, посвященной 100-летнему юбилею Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на площади перед штаб-квартирой агентства.

Тут выставлены фотографии из различных периодов жизни и политической деятельности видного политика и государственного деятеля Гейдара Алиева. Экспозиция охватывает работу Гейдара Алиева над развитием страны в годы его пребывания в руководстве бывшего СССР, а также реализованные им масштабные проекты. Кроме того, имеются и фотографии, касающиеся азербайджано-российских отношений после возврата Великого лидера к власти в Азербайджане во второй раз.

Изучив выставку, азербайджанская делегация провела встречу с руководителями ТАСС, в ходе которой Сагиба Гафарова выразила благодарность за чуткость и внимание, и за организацию выставки к столетию великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Г-жа Спикер подчеркнула, что имя Гейдара Алиева навсегда вписано в историю Азербайджана, в которой он останется как гениальная личность, посвятившая собственную жизнь самоотверженному служению своему народу. Лидерские качества, дальновидная политика и твёрдая воля Гейдара Алиева позволили ему выполнить свою спасительную миссию в роковые моменты нашей истории. Работа, которую Великий лидер вёл в годы руководства независимым Азербайджаном, сейчас успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Наш благодарный народ высоко чтит память своего великого сына Гейдара Алиева и с благодарностью вспоминает о нём, говорила Сагиба Гафарова.

В ходе беседы гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и сотрудники агентства поведали о беспрецедентной деятельности великого лидера Гейдара Алиева как гениальной личности, о сыгранной им в развитии российско-азербайджанских отношений роли и о большой работе, которую он проделал за годы членства в руководстве СССР.

Во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алекперов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Низами Сафаров, депутаты Михаил Забелин и Эльнур Аллахвердиев, а также прочие официальные лица.