Сахиба Гафарова ответила на провокационные заявления Симоняна

Демонстрация двойных стандартов в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности - довольно серьезный вызов для европейской демократии.

Демонстрация двойных стандартов в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности - довольно серьезный вызов для европейской демократии.

Как передает Report, такое мнение высказала спикер Милли меджлиса Сахиба Гафарова, отвечая на провокационные заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна на Европейской конференции спикеров парламентов, проходящей в столице Ирландии Дублине.

С.Гафарова также подчеркнула, что мир и безопасность имеют большое значение для верховенства закона, демократии и инклюзивного развития. Уважение принципов суверенитета и территориальной целостности является основой этого.

Всесторонне информировав участников конференции о текущей ситуации в нашем регионе и о мероприятиях, реализуемых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, председатель Милли Меджлиса заметила, что после освобождения своих земель от тридцатилетней оккупации Арменией в 2020-м году Азербайджан выступил с инициативами нормализации отношений с этим государством и подписания с ним же мирного договора на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. Однако в течение трех лет Армения использовала все имеющиеся в её распоряжении средства для нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, такие как военные и политические провокации, закладывание мин и поддержка сепаратизма на наших территориях. А 10-тысячные вооруженные силы Армении в Карабахском регионе Азербайджана и существование незаконного марионеточного режима были основными препятствиями на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

В течение последних месяцев Армения пыталась манипулировать и ввести в заблуждение международное сообщество на основе ложных и беспочвенных обвинений о так называемой "блокаде" или "гуманитарном кризисе" в Карабахском регионе. Пропуск грузов в этот регион по обеим дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди по предложению Азербайджана свел на нет эти обвинения, отметила Сахиба Гафарова.

Спикер подчеркнула, что 19 сентября Армения прибегла к очередной военной провокации, в результате которой погибли шесть граждан Азербайджана: "В ответ на эти провокации Азербайджан предпринял локальные контртеррористические меры, направленные против незаконных воинских формирований и военной инфраструктуры. Гражданское население и объекты никогда не являлись целью. И любые претензии по этому поводу беспочвенны. Меры по борьбе с терроризмом достигли своих целей менее чем за 24 часа. На данный момент вооруженные силы Армении выводятся с наших территорий, сепаратистский режим распался. Продолжающийся до сих пор процесс разоружения выявил ужасающие масштабы незаконной милитаризации наших территорий".