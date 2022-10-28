Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна

В Самарканде состоялось 54-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, на которой с речью выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

В Самарканде состоялось 54-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, на которой с речью выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как передает Report, на пленуме также выступил и спикер парламента Армении Ален Симонян, который предъявил далекие от истины претензии в адрес Азербайджана, вследствие чего председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова повторно взяла слово, чтобы дать ответ Симоняну.

Было сделано заявление об оккупации Азербайджаном территории Армении, а это – совершенно необоснованный и лживый упрек и, что совершенно поразительно, исходит он от представителя государства, тридцать лет продержавшего 20 процентов нашей территории в оккупации, сказала Гафарова.

Вслед за этим председатель Милли Меджлиса подчеркнула: "Азербайджан никогда не имел намерения оккупировать территории Армении. Ни один город, ни одно село не были захвачены. Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана 13 сентября, а азербайджанская армия предприняла ответные меры".

Что же касается вопроса карт минных полей, то, по ее словам, Азербайджан с большим трудом получил их у Армении, да и те, что получены, имеют только лишь 25-процентную точность. Армения, меж тем, продолжает минировать наши территории. На наших освобожденных территориях обнаружено более 1 400 мин, которые, что примечательно, изготовлены в Армении в 2021 году. Минирование армянами наших земель после окончания войны являет собою военное преступление, а также нарушение – как международного гуманитарного права, так и Трехстороннего заявления о прекращении военных действий в регионе, подчеркнула спикер. Она заметила, что, если учесть все наличные факты, то станет ясно, какое государство заинтересовано в вооруженных провокациях и кому желательно тормозить мирный процесс – Азербайджану ли или Армении.

Председатель Милли Меджлиса дала ответ и на вопрос спикера армянского парламента касательно военных преступлений.

"С полной ответственностью заявляю, что Вооруженные Силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений, - отметила Сахиба Гафарова, - Эта претензия – образец двуличия государства, десятилетиями проводившего агрессивную политику, совершившего множество военных преступлений против военнослужащих и гражданских, а также поправшего элементарные права почти миллиона людей. В отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам. Представления о преступлениях, совершённых во время военных действий, расследуются соответствующими государственными инстанциями. В заявления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики от 17 сентября и 2 октября 2022 года говорится о текущем всестороннем расследовании, которое ведется в связи с распространенными анонимно посредством социальных сетей видеозаписей, представленных как бы в доказательство незаконных деяний армии Азербайджана".

"А теперь, мне хотелось бы спросить – занимается ли Генеральная прокуратура Армении распространяемыми в интернете видео о действиях армянской стороны? Почему-то Симонян их не упомянул. А ведь на этих кадрах мы видим издевательства над телами погибших азербайджанских солдат".

"Я не буду говорить здесь о том, что сотворили армяне, потому что говорить об этом бесстрастно просто невозможно. Это просто не умещается в сознание нормального, культурного человека. Так что, хочу повторить свой вопрос: расследует ли Генеральная прокуратуры Армении эти видео?" - продолжила председатель Милли Меджлиса.

Она задала еще один вопрос: какие шаги предпринимаются Арменией для привлечения к ответственности тех, кто виновен во множестве военных преступлений против солдат и гражданского населения Азербайджана в ходе обеих Карабахских войн, а также в безжалостных ракетных обстрелах Гянджи, Барды, Тертера и других городов, то есть, мест компактного проживания мирного населения, в течение 44 дней войны? Вопрос этот, естественно, риторический, так как не было предпринятого ни одного шага в этом направлении несмотря на широко распространенные в социальных сетях многочисленные официальные видеозаписи.

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Прокомментировала Сахиба Гафарова и необоснованные претензии спикера армянского парламента о вопросе военнопленных. Она напомнила ему о своем ответе на его декларации касательно военнопленных на проведенном в Алматы заседании МПА СНГ и повторила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Те же армянские вооружённые формирования, что проникали на азербайджанскую территорию и совершали теракты против наших военнослужащих и мирного населения после подписания Трёхстороннего заявления военнопленными не признаются – это преступники, они совершили тяжкие преступления.

Что касается проживающих в Карабахе армян, то спикер заметила, что, как заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, эти люди являются гражданами Азербайджана, а Азербайджан обсуждать свои внутренние дела и вопросы с каким-либо иным государством не намерен. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана. Они будут иметь те же права, что и прочие азербайджанские граждане. Они могут быть уверены в том, что их жизнь станет во много раз лучше после интеграции в азербайджанское общество.

Председатель Милли Меджлиса также прокомментировала заявления о разрушении армянского культурного наследия, сказав, что за 30 лет Армения истребила все культурное наследие азербайджанского народа, намеренно уничтожила множество памятников истории, культуры и религии на ранее оккупированных ею землях. Наши мечети осквернялись, разрушались, превращались в хлева и свинарники. ЮНЕСКО не организовала поездки в эти места для оценки состояния располагавшегося на них культурного наследия невзирая на неоднократные призывы Азербайджана.

В конце своего выступления Сахиба Гафарова вновь объявила, что в Азербайджане не существует административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Указом президента Азербайджана создан Карабахский экономический район, в который входит и указанный регион, подчеркнула глава Милли Меджлиса.