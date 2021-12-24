Сахиба Гафарова: Отвага нашей армии в Отечественной войне золотыми буквами вписана в мировую историю

"Можно упомянуть множество факторов, обеспечивших нам победу в Отечественной войне. Мы можем однозначно подчеркнуть, что важнейшим фактором является феномен грамотного, надежного и ответственного политического руководства, сложившегося в Азербайджане за п

"Можно упомянуть множество факторов, обеспечивших нам победу в Отечественной войне. Мы можем однозначно подчеркнуть, что важнейшим фактором является феномен грамотного, надежного и ответственного политического руководства, сложившегося в Азербайджане за последние 28 лет".

Как передает Report, такое мнение высказала в опубликованной в официальной прессе статье спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

С.Гафарова отметила, что политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева в соответствии с реалиями и вызовами современности, сильная экономическая база страны является одним из важнейших вопросов в обеспечении победы в Отечественной войне: "Устойчивое экономическое развитие в Азербайджане, как и во всех сферах, позволило провести масштабные мероприятия по созданию сильной армии, сформированных Вооруженных Сил нашей страны, отвечающих самым высоким стандартам современности. Большинство наших солдат и офицеров, сражавшихся за свободу наших земель в Отечественной войне, были нашей молодежью, рожденной в годы независимости.

За последние годы существенно укреплена материально-техническая база нашей армии, наши Вооруженные Силы обеспечены самой современной боевой техникой и вооружением. В результате принятых целенаправленных мер технические возможности Азербайджанской армии, входящей в число 50 сильнейших армий мира, значительно возросли. Отвага, высокая боеспособность и действия Азербайджанской армии в Отечественной войне золотыми буквами вписаны в историю мировой войны. В течение 44 дней было освобождено 5 городов, 4 поселка, около 300 сел, многочисленные стратегические высоты, армянская армия была разгромлена".

Спикер Милли Меджлиса отметила, что наша победа в Отечественной войне навсегда останется в истории Азербайджана, в памяти азербайджанского народа: "Исполнив волю Великого вождя Гейдара Алиева, Верховный главнокомандующий принес счастье нашему народу за его многовековую историю. Сегодня азербайджанский народ живет как народ-победитель, азербайджанское государство живет как государство-победитель и будет жить вечно".