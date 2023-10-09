Сахиба Гафарова отправилась в Румынию

17:29

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Румынии Бухарест.

Как передает Report, об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы ММ по межпарламентским связям с Румынией Азай Гулиев, члены группы - председатель парламентского комитета Муса Гулиев, депутат Агия Нахчыванлы и другие официальные лица.

В бухарестском международном аэропорту Генри Коанда делегацию встретили заместитель председателя Палаты депутатов румынского парламента Василе-Даниэль Сучиу, посол Азербайджана в Румынии Гусейн Наджафов и другие официальные лица.