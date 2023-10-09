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Сахиба Гафарова отправилась в Румынию

Сахиба Гафарова отправилась в Румынию 17:29
Милли Меджлис
9 октября 2023 г. 18:00
Сахиба Гафарова отправилась в Румынию

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Румынии Бухарест.

Как передает Report, об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы ММ по межпарламентским связям с Румынией Азай Гулиев, члены группы - председатель парламентского комитета Муса Гулиев, депутат Агия Нахчыванлы и другие официальные лица.

В бухарестском международном аэропорту Генри Коанда делегацию встретили заместитель председателя Палаты депутатов румынского парламента Василе-Даниэль Сучиу, посол Азербайджана в Румынии Гусейн Наджафов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Rumıniyaya səfərə gedib

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