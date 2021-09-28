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Сахиба Гафарова: Открытие Зангезурского коридора поможет развитию торгового потенциала тюркского мира

Сахиба Гафарова: Открытие Зангезурского коридора поможет развитию торгового потенциала тюркского мира Открытие Зангезурского коридора внесет большой вклад в транзитный и торговый потенциал тюркского мира.
Милли Меджлис
28 сентября 2021 г. 21:36
Сахиба Гафарова: Открытие Зангезурского коридора поможет развитию торгового потенциала тюркского мира
Сахиба Гафарова

Открытие Зангезурского коридора внесет большой вклад в транзитный и торговый потенциал тюркского мира.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, об этом сказала спикер парламента Сахиба Гафарова в ходе пресс-конференции по итогам 10-го пленарного заседания ТюркПА, прошедшего в казахстанском Туркестане.

Говоря о самом заседании, она отметила, что все внесенные в повестку вопросы были подробно обсуждены, даны соответствующие поручения. По итогам мероприятия была принята Туркестанская декларация.

По ее словам, в декларацию вошли многие вопросы, касающиеся тюркского мира, в том числе восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Председатель парламента Азербайджана выразила уверенность, что принятые на заседании решения будут служить благополучию тюркских стран и еще больше укрепят межгосударственные отношения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk dünyasının tranzit və ticarət potensialına töhfə verəcək"

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