Сахиба Гафарова: Открытие Зангезурского коридора поможет развитию торгового потенциала тюркского мира

Открытие Зангезурского коридора внесет большой вклад в транзитный и торговый потенциал тюркского мира.

Открытие Зангезурского коридора внесет большой вклад в транзитный и торговый потенциал тюркского мира.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, об этом сказала спикер парламента Сахиба Гафарова в ходе пресс-конференции по итогам 10-го пленарного заседания ТюркПА, прошедшего в казахстанском Туркестане.

Говоря о самом заседании, она отметила, что все внесенные в повестку вопросы были подробно обсуждены, даны соответствующие поручения. По итогам мероприятия была принята Туркестанская декларация.

По ее словам, в декларацию вошли многие вопросы, касающиеся тюркского мира, в том числе восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Председатель парламента Азербайджана выразила уверенность, что принятые на заседании решения будут служить благополучию тюркских стран и еще больше укрепят межгосударственные отношения.