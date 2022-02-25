Сахиба Гафарова: Организаторы геноцида в Ходжалы понесут заслуженное наказание

Организаторы Ходжалинского геноцида понесут заслуженное наказание.

Организаторы Ходжалинского геноцида понесут заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем заседании парламента.

Председатель парламента напомнила, что в начале ХХ века были убиты десятки тысяч азербайджанцев: "В течение 30 лет часть азербайджанских земель находилась под оккупацией. Великий лидер Гейдар Алиев подписал указ об увековечении памяти жертв геноцида. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обращался к народу в связи с геноцидом. Завтра состоится очередное шествие. Фонд Гейдара Алиева также ведет планомерную работу по доведению правды о Ходжалы до мировой общественности. Сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ не забудет Ходжалинский геноцид".