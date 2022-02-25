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Сахиба Гафарова: Организаторы геноцида в Ходжалы понесут заслуженное наказание

Сахиба Гафарова: Организаторы геноцида в Ходжалы понесут заслуженное наказание Организаторы Ходжалинского геноцида понесут заслуженное наказание.
Милли Меджлис
25 февраля 2022 г. 11:41
Сахиба Гафарова: Организаторы геноцида в Ходжалы понесут заслуженное наказание

Организаторы Ходжалинского геноцида понесут заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем заседании парламента.

Председатель парламента напомнила, что в начале ХХ века были убиты десятки тысяч азербайджанцев: "В течение 30 лет часть азербайджанских земель находилась под оккупацией. Великий лидер Гейдар Алиев подписал указ об увековечении памяти жертв геноцида. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обращался к народу в связи с геноцидом. Завтра состоится очередное шествие. Фонд Гейдара Алиева также ведет планомерную работу по доведению правды о Ходжалы до мировой общественности. Сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ не забудет Ходжалинский геноцид".

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Khojaly genocide perpetrators will be punished
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Xocalı soyqırımının təşkilatçıları layiqli cəzalarını alacaqlar”

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