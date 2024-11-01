Сахиба Гафарова обсудила с послом России в Азербайджане подготовку к COP29

09:37

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече выражено удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами.

В этом контексте подчеркнуто положительное влияние на динамику отношений между двумя странами государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан в августе текущего года и двух визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию в октябре.

Стороны также отметили успешное взаимодействие между парламентами двух стран, выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества в будущем в этом направлении.

На встрече также обсуждались работы по подготовке к COP29, которая пройдет в Баку.

Посол сообщил, что РФ будет участвовать на высоком уровне и на COP29, и на Парламентской конференции, которая пройдет на полях COP29.

Стороны подчеркнули недопустимость попыток политизировать это международное мероприятие. Также высоко оценен вклад Азербайджана в решение глобальных проблем.

На встрече подвергнуты критике предвзятые резолюции, принятые Европейским парламентом против Азербайджана, и антиазербайджанская деятельность организации. Гафарова заявила, что эти шаги Европарламента не соответствуют духу парламентаризма, и Азербайджан решительно отвергает эти необъективные и односторонние резолюции, искажающие реальность.