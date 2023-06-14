Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана, смог сохранить независимое государство, созданное на этой основе, вывести его на пусть устойчивого развития.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана, смог сохранить независимое государство, созданное на этой основе, вывести его на пусть устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала 14 июня на специальном заседании внеочередной сессии парламента, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Таким образом, он достойно продолжил и обогатил традиции государственности исторических деятелей ХХ века", - заявила спикер.