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Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана

Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана, смог сохранить независимое государство, созданное на этой основе, вывести его на пусть устойчивого развития.
Милли Меджлис
14 июня 2023 г. 10:31
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана, смог сохранить независимое государство, созданное на этой основе, вывести его на пусть устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала 14 июня на специальном заседании внеочередной сессии парламента, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Таким образом, он достойно продолжил и обогатил традиции государственности исторических деятелей ХХ века", - заявила спикер.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin təməlini yaradıb"

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