Сахиба Гафарова обратилась с обращением к международным парламентским организациям

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и главы азербайджанских парламентских делегаций обратились к международным организациям в связи с последними событиями во Франции.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и главы азербайджанских парламентских делегаций обратились к международным организациям в связи с последними событиями во Франции.

Как передает Report со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в обращении выражаются глубокое возмущение и беспокойство убийством 28-го июня 2023 года в пригороде Парижа Нантере 17-летнего алжирского таксиста, застреленного полицейским без уважительной причины.

Это обращение спикера Сахибы Гафаровой и руководителей делегаций Милли Меджлиса направлено в Межпарламентский Союз, ПА ОБСЕ, ПА Совета Европы, президенту Европарламента, в ПА Евронест, МПА СНГ, ТЮРКПА, ПА ОИС, ПАЧЭС, ПА ГУАМ, Азиатскую Парламентскую Ассамблею, ПА НАТО, ПА Организации экономического сотрудничества и, наконец, в МПА АСЕАН.

Лидер Милли Меджлиса и главы парламентских делегаций сурово осуждают этот акт насилия, и выражают сожаление по поводу безразличия к правам и безопасности национальных меньшинств во Франции, а также глубокого укоренения пренебрежения, ксенофобии и религиозной нетерпимости к представителям иных, нежели сами французы, народов.

Отмечается, что это кровавое преступление, совершённое на почве расовой ненависти, является проявлением системных проблем и двойных стандартов, с которыми сталкиваются во Франции представители ряда национальных меньшинств, в том числе алжирской общины, когда требуют требуя равного, справедливого и достойного к себе отношения. Люди, желающие, чтобы их голоса были услышаны, вместо диалога сталкиваются с непропорциональной демонстрацией силы, а это еще больше усиливает напряженность. В обращении подчеркивается размах массовых акций протеста и беспорядков в Париже и других городах Франции, вызванных ставшими обычным явлением в этой стране несоразмерным полицейским насилием, беззаконием и дискриминацией, а также коренящихся в недоверии широких масс населения к правительству.

В обращении с сожалением отмечается, что европейские демократические и правозащитные институты не уделяют должного внимания столь опасным тенденциям, демонстрируемым французским правительством, что это может привести к ухудшению ситуации в области защиты прав человека в стране, особенно, защиты прав национальных меньшинств.

Наконец, авторы заявления вновь решительно осуждают свершившееся насилие, и подчеркивают важность верховенства принципа демократии, верховенства закона. В документе содержится призыв к правительству Франции начать конструктивный диалог с представителями национальных меньшинств и других социальных групп, а также гражданского общества, в соответствии с международными документами касаемо прав человека, дабы устранить коренные причин таких преступлений на почве расовой и национальной ненависти. Кроме того, французское правительство призывают провести реформы, направленные на установление принципов равенства, справедливости и уважения ко всем людям.