Сахиба Гафарова направила письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейче

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейчева, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, который высказал предвзятое мнение об Азербайджане в эфире информационного агентства "Руссарминфо".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В письме говорится, что на фоне динамичного развития сотрудничества между двумя странами и парламентами, а также активных посреднических усилий Российской Федерации в деле нормализации азербайджано-армянских отношений Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета по информационной политики, информационным технологиям и связи Госдумы в эфире Российско-армянскому информационному агентству "Русарминфо" сделал заявления, который были встречены с большой тревогой в Азербайджане.

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его утверждения "о провоцировании конфликта Азербайджаном" вызывают большое сожаление и абсолютно неприемлемы. Особенно прискорбно, что такое "мнение" выражается заместителем председателя комитета, ответственного за информационную политику в Государственной Думе.

Как официальное лицо, вовлеченное в информационную деятельность, О.Матвейчев должен бы иметь более четкое видение ситуации в регионе, а также понимать, что такие высказывания бросают тень на посредническую деятельность Российской Федерации, отмечается в письме Гафаровой.

Там же упоминаются ее последние встречи с Володиным, на которых они подробно обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и о продолжающихся грубых нарушениях Арменией положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020-го года.

Как депутат, представляющий правящую партию "Единая Россия" в Государственной Думе, О.Матвейчев должен придерживаться официальной позиции Российской Федерации, которая состоит в углублении отношений с Азербайджанской Республикой на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Сахиба Гафарова подчеркивает в своем письме необходимость вынесения оценки отмеченному высказыванию депутата Госдумы, и выражает надежду на то, что совместными усилиями мы и впредь будем препятствовать действиям, противоречащим духу отношений между нашими странами и парламентами.