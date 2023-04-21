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Сахиба Гафарова направила письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину

Сахиба Гафарова направила письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейче
Милли Меджлис
21 апреля 2023 г. 21:01
Сахиба Гафарова направила письмо председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по поводу предвзятых высказываний Олега Матвейчева, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, который высказал предвзятое мнение об Азербайджане в эфире информационного агентства "Руссарминфо".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В письме говорится, что на фоне динамичного развития сотрудничества между двумя странами и парламентами, а также активных посреднических усилий Российской Федерации в деле нормализации азербайджано-армянских отношений Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета по информационной политики, информационным технологиям и связи Госдумы в эфире Российско-армянскому информационному агентству "Русарминфо" сделал заявления, который были встречены с большой тревогой в Азербайджане.

Обвинения Олега Матвейчева в адрес Азербайджана и Турции, его утверждения "о провоцировании конфликта Азербайджаном" вызывают большое сожаление и абсолютно неприемлемы. Особенно прискорбно, что такое "мнение" выражается заместителем председателя комитета, ответственного за информационную политику в Государственной Думе.

Как официальное лицо, вовлеченное в информационную деятельность, О.Матвейчев должен бы иметь более четкое видение ситуации в регионе, а также понимать, что такие высказывания бросают тень на посредническую деятельность Российской Федерации, отмечается в письме Гафаровой.

Там же упоминаются ее последние встречи с Володиным, на которых они подробно обсудили ситуацию в регионе и обменялись мнениями об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и о продолжающихся грубых нарушениях Арменией положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020-го года.

Как депутат, представляющий правящую партию "Единая Россия" в Государственной Думе, О.Матвейчев должен придерживаться официальной позиции Российской Федерации, которая состоит в углублении отношений с Азербайджанской Республикой на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности.

Сахиба Гафарова подчеркивает в своем письме необходимость вынесения оценки отмеченному высказыванию депутата Госдумы, и выражает надежду на то, что совместными усилиями мы и впредь будем препятствовать действиям, противоречащим духу отношений между нашими странами и парламентами.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinə məktub ünvanlayıb

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