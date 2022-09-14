Сахиба Гафарова направила обращение в международные организации в связи с провокациями Армении

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила обращение в международные организации в связи с провокациями, совершенными Арменией на азербайджанск о-армянской государственной границе.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила обращение в международные организации в связи с провокациями, совершенными Арменией на азербайджанск о-армянской государственной границе.

Как сообщили Report в отделе печати и связям с общественностью парламента, в письмах, направленных президенту и генеральному секретарю Межпарламентского Союза, Европейскому парламенту, ПА ОБСЕ, ПА СНГ, в Парламентскую Ассамблею Организации исламского сотрудничества, Парламентскую Ассамблею Организации экономического сотрудничества, Азиатскую парламентскую ассамблею, Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества, ПА ГУАМ, отмечается, что 12 сентября в ночные часы началась очередная военная провокация Армении против Азербайджана.

Было отмечено, что вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачынского районов азербайджано-армянской государственной границы. В ответ на провокацию Армении со стороны Азербайджана были предприняты ответные меры. Во время предотвращения провокации стали шехидами 50 наших военнослужащих.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что Армения, грубо нарушившая положения трехсторонних заявлений и достигнутые договоренности, не вывела полностью свои вооруженные формирования с азербайджанских территорий, продолжает минирование наших земель, размещает в регионе тяжелую технику и вооружение различного калибра, подвергает обстрелу наши приграничные позиции.

В обращении подчеркивается, что вопреки усилиям и предложениям Азербайджана по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе, Армения под различными предлогами затягивает процесс нормализации, демонстрирует деструктивную позицию на переговорах, проводимых благодаря международным усилиям, препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных маршрутов в регионе.

Все это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе и намерена нанести урон этому.

В документе отмечается, что в настоящее время Азербайджан за счет крупных инвестиций проводит широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях.

Уже начался процесс возвращения группы семей вынужденных переселенцев на эти территории. Своими провокациями Армения затрудняет этот процесс.

Отмечается, что хотя Азербайджан предпринимает необходимые меры для стабилизации ситуации и снижения напряженности, Армения продолжает нарушать режим прекращения огня.

Вся ответственность за совершенную провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

В обращении С.Гафаровой отмечается, что азербайджанская сторона призывает международную общественность осудить эти действия Армении, направленные против усилий по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.