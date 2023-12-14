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Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией 14 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Марокко встретилась с председателем Палаты представителей парламента этой страны Рашидом Талби Эль Алами.
Милли Меджлис
14 декабря 2023 г. 21:47
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

14 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Марокко встретилась с председателем Палаты представителей парламента этой страны Рашидом Талби эль-Алами.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, председатель Палаты представителей марокканского парламента Рашид Талби эль-Алами тепло поприветствовал председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и поблагодарил главу азербайджанского парламента за визит, отметил важность расширения связей между нашими странами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и Марокко взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, и придают особое значение совместной деятельности и солидарности в международных организациях. Председатель Палаты представителей поздравил Азербайджан с восстановлением своего суверенитета.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, председатель Милли Меджлиса подчеркнула важность политических, экономических, гуманитарных связей между Азербайджаном и Марокко.

На встрече была подчеркнута важная роль сотрудничества между парламентами в развитии двусторонних отношений.

Рашид Талби эль-Алами передал свои поздравления по случаю получения Азербайджаном права на проведение СОР29.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova mərakeşli həmkarını Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

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