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Сахиба Гафарова находится с визитом в Швейцарии

Сахиба Гафарова находится с визитом в Швейцарии Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация 9 мая прибыла Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом.
Милли Меджлис
9 мая 2022 г. 19:59
Сахиба Гафарова находится с визитом в Швейцарии

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация 9 мая прибыла Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Цюриха их встречали глава протокольной службы швейцарского парламента Филипп Барезвиль, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров, постпред Азербайджана при женевском отделении ООН и при других базирующихся там международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В ходе визита предстоит ряд встреч главы Милли Меджлиса с официальными лицами Швейцарии.

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