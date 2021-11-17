Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ"Ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении, и на такие шаги другой стороны и впредь будет адекватно реагировать".
"Ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении и на такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ".
Как передает Report, об этом в Twitter написала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Спикер выразила соболезнования семьям и родственникам военнослужащих, погибших в результате провокаций на государственной границе со стороны Армении, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Отметим, что в ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих Азербайджанской армии.
My deepest condolences to the families and relatives of our servicemen killed during the military operations on the state border as a result of provocations by Armenia. I wish the wounded a speedy recovery. May God have mercy on our martyrs!