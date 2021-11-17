Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ

"Ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении, и на такие шаги другой стороны и впредь будет адекватно реагировать".

"Ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении и на такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ".

Как передает Report, об этом в Twitter написала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер выразила соболезнования семьям и родственникам военнослужащих, погибших в результате провокаций на государственной границе со стороны Армении, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что в ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих Азербайджанской армии.