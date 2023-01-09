Сахиба Гафарова на международной конференции рассказала о 30-летней оккупационной политике Армении

”20% азербайджанских земель 30 лет находились под оккупацией Армении, наши города были разрушены, граждане оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев".

”20% азербайджанских земель 30 лет находились под оккупацией Армении, наши города были разрушены, граждане оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на XIII пленарном заседании Парламентской ассамблеи Азии в Анталии.

По ее словам, проблемные вопросы в мире должны быть решены: “Мы должны избегать двойных стандартов. В мире есть потребность в справедливости и искренности”.

С.Гафарова подчеркнула, что растущие трудности в сочетании с пандемией затронули все сферы жизни, создали социальную напряженность: "Мы пытаемся принять некоторые меры против пандемии, изменения климата и глобальных проблем. Солидарность всегда важна”.

Отметим, что в конце сессии будет принята декларация.

Напомним, что Парламентская ассамблея Азии была создана в 2006 году решением VII сессии Ассоциации азиатских парламентов во имя мира.