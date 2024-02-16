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Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет стараться достойно выполнять свои обязанности

Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет стараться достойно выполнять свои обязанности 10:52
Милли Меджлис
16 февраля 2024 г. 11:05
Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет стараться достойно выполнять свои обязанности

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что политическое мастерство и компетентность президента, его творческое мышление и непобедимая решимость позволят достичь всех поставленных целей во имя развития нашего государства.

Как сообщает Report, об этом она заявила в своем выступлении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что парламент Азербайджана будет стараться достойно выполнять возложенные на него задачи по поддержке дальновидной внутренней и внешней политики главы государства на законодательном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Milli Məclis öhdəsinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışacaq

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