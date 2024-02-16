Сахиба Гафарова: Милли Меджлис будет стараться достойно выполнять свои обязанности

10:52

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что политическое мастерство и компетентность президента, его творческое мышление и непобедимая решимость позволят достичь всех поставленных целей во имя развития нашего государства.

Как сообщает Report, об этом она заявила в своем выступлении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что парламент Азербайджана будет стараться достойно выполнять возложенные на него задачи по поддержке дальновидной внутренней и внешней политики главы государства на законодательном уровне.