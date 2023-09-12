Сахиба Гафарова: Международное сообщество должно осудить "выборы" самопровозглашенного режима

Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность.

Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность.

Как передает Report , об этом заявила находящаяся с визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с болгарским коллегой Росеном Желязковым.

Комментируя незаконные "президентские выборы" созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана марионеточного режима, Сахиба Гафарова заметила, что этот провокационный шаг грубо нарушает суверенитет, принцип целостности национальной территории и конституцию Азербайджана – а заодно и международное право.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что лживые, безосновательные заявления Армении о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" напрямую нацелены на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"В пока не делимитированной зоне и в Карабахском районе продолжаются вооружённые провокации, незаконно дислоцированные на азербайджанской территории десять тысяч армянских вооружённых сил продолжают получать техническую, военную и финансовую помощь, а достигнутые ранее соглашения и процесс нормализации подрываются. Единственной целью Армении является продолжение любыми средствами сепаратизма на азербайджанской территории", - подчеркнула спикер Милли Меджлиса.