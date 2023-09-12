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Сахиба Гафарова: Международное сообщество должно осудить "выборы" самопровозглашенного режима

Сахиба Гафарова: Международное сообщество должно осудить "выборы" самопровозглашенного режима Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность.
Милли Меджлис
12 сентября 2023 г. 22:47
Сахиба Гафарова: Международное сообщество должно осудить выборы самопровозглашенного режима

Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность.

Как передает Report, об этом заявила находящаяся с визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с болгарским коллегой Росеном Желязковым.

Комментируя незаконные "президентские выборы" созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана марионеточного режима, Сахиба Гафарова заметила, что этот провокационный шаг грубо нарушает суверенитет, принцип целостности национальной территории и конституцию Азербайджана – а заодно и международное право.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что лживые, безосновательные заявления Армении о "блокаде" и "гуманитарном кризисе" напрямую нацелены на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"В пока не делимитированной зоне и в Карабахском районе продолжаются вооружённые провокации, незаконно дислоцированные на азербайджанской территории десять тысяч армянских вооружённых сил продолжают получать техническую, военную и финансовую помощь, а достигнутые ранее соглашения и процесс нормализации подрываются. Единственной целью Армении является продолжение любыми средствами сепаратизма на азербайджанской территории", - подчеркнула спикер Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Beynəlxalq ictimaiyyət qondarma rejimin "prezident seçkiləri"ni qəti şəkildə pisləməlidir”

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