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Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана

Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана "Хотя 18 лет - небольшой период с точки зрения государственности, это один из самых ярких и славных периодов в истории нашего народа в контексте реализации стоящих перед нашей страной целей, обеспечения поступательного развития нашей республики, дальнейше
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 03:14
Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана
Сахиба Гафарова

"Хотя 18 лет - небольшой период с точки зрения государственности, это один из самых ярких и славных периодов в истории нашего народа в контексте реализации стоящих перед нашей страной целей, обеспечения поступательного развития нашей республики, дальнейшее укрепление своей независимости и достижение исторических достижений. Президент Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана в новом тысячелетии и на фоне современных вызовов вывести нашу страну на новый этап развития".

Как передает Report, такое мнение высказала в опубликованной в официальной прессе статье спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

"Величие личности Ильхама Алиева состоит еще и в том, что он умело сумел объединять людей вокруг себя во имя общенациональных дел и целей. Эта вера является основой социально-политической стабильности и гражданской солидарности, которые существовали в нашей стране на протяжении последних лет. Непоколебимое единство, безграничное доверие народа к своему лидеру и его опора на свой народ стали краеугольным камнем всех успехов Азербайджана", - отметила Сахиба Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “İlham Əliyev Azərbaycanı modernləşdirmək missiyasını uğurla yerinə yetirib”

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