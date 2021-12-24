Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана

"Хотя 18 лет - небольшой период с точки зрения государственности, это один из самых ярких и славных периодов в истории нашего народа в контексте реализации стоящих перед нашей страной целей, обеспечения поступательного развития нашей республики, дальнейше

"Хотя 18 лет - небольшой период с точки зрения государственности, это один из самых ярких и славных периодов в истории нашего народа в контексте реализации стоящих перед нашей страной целей, обеспечения поступательного развития нашей республики, дальнейшее укрепление своей независимости и достижение исторических достижений. Президент Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана в новом тысячелетии и на фоне современных вызовов вывести нашу страну на новый этап развития".

Как передает Report, такое мнение высказала в опубликованной в официальной прессе статье спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

"Величие личности Ильхама Алиева состоит еще и в том, что он умело сумел объединять людей вокруг себя во имя общенациональных дел и целей. Эта вера является основой социально-политической стабильности и гражданской солидарности, которые существовали в нашей стране на протяжении последних лет. Непоколебимое единство, безграничное доверие народа к своему лидеру и его опора на свой народ стали краеугольным камнем всех успехов Азербайджана", - отметила Сахиба Гафарова.