Сахиба Гафарова и Джахит Багчи обсудили расширение отношений между Баку и Анкарой

14:31

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 24 января приняла в Баку посла Турции Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между двумя странами и межпарламентским связям.

В ходе встречи было отмечено, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане посол Джахит Багчи эффективно работал над дальнейшим расширением отношений между двумя братскими странами.

Багчи выразил благодарность за оказанное внимание и поддержку, заявив о своей готовности и впредь вносить вклад в азербайджано-турецкое братство и союзничество.