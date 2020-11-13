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Сахиба Гафарова: Глава государства не отступил, несмотря ни на какое давление

Сахиба Гафарова: Глава государства не отступил, несмотря ни на какое давление “Вынужденные переселенцы вернутся на эти территории. В этой войне Армении нанесен такой удар, что потребуются годы, чтобы она пришла в себя"
Милли Меджлис
13 ноября 2020 г. 11:38
Сахиба Гафарова: Глава государства не отступил, несмотря ни на какое давление

"Трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положен конец конфликту".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, таким образом будет обеспечена территориальная целостность страны:

“Вынужденные переселенцы вернутся на эти территории. В этой войне Армении нанесен такой удар, что потребуются годы, чтобы она пришла в себя".

Спикер отметила, что в этой войне мир увидел вандализм:

"На тех территориях инфраструктура полностью разрушена. В ходе войны глава государства не отступил, несмотря ни на какое давление. Практически каждый день требовали прекращения войны. Мы возвращаемся в Карабах с бесконечным чувством гордости".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Dövlət başçısı nə qədər təzyiqlərə məruz qalsa da geri çəkilmədi"

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