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Сахиба Гафарова: Гейдар Алиев - основатель современного парламента Азербайджана

Сахиба Гафарова: Гейдар Алиев - основатель современного парламента Азербайджана 13:36
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 13:58
Сахиба Гафарова: Гейдар Алиев - основатель современного парламента Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев является основателем современного парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

По ее словам, за почти четырехмесячный период руководства парламентом (в 1993 году) великий лидер заложил основу качественно нового этапа в истории азербайджанского парламентаризма.

Спикер отметила, что решения, принятые Гейдаром Алиевым как в этот период, так и позже в период президентства, выдвинутые им инициативы сыграли неоценимую роль в создании и развитии правовой базы независимого государства, превращении парламента в реальный орган власти.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Heydar Aliyev is the founder of Azerbaijan's modern parliament
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Ümummilli Lider Heydər Əliyev müasir parlamentimizin banisidir

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