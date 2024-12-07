Сахиба Гафарова: Гейдар Алиев - основатель современного парламента Азербайджана

13:36

Общенациональный лидер Гейдар Алиев является основателем современного парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

По ее словам, за почти четырехмесячный период руководства парламентом (в 1993 году) великий лидер заложил основу качественно нового этапа в истории азербайджанского парламентаризма.

Спикер отметила, что решения, принятые Гейдаром Алиевым как в этот период, так и позже в период президентства, выдвинутые им инициативы сыграли неоценимую роль в создании и развитии правовой базы независимого государства, превращении парламента в реальный орган власти.