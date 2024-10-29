Сахиба Гафарова: Европарламент использует COP29 против Азербайджана

11:10

Европейский парламент использует климатическую конференцию COP29 против Азербайджана, Баку отвергает любую предвзятую риторику.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, резолюция, принятая в Европарламенте (24 октября) против Азербайджана, полна лжи и клеветы: "Милли Меджлис решительно отвергает эту резолюцию, содержащую ложь, угрозы и требования к Азербайджану. Это очередной шаг сил, которые не могут смириться со стабильностью на Южном Кавказе. Данный шаг Европарламента означает вызов суверенитету и территориальной целостности нашего государства. Европарламент использует такое международное мероприятие, как COP29, против Азербайджана. Наша страна открыта для политического диалога и сотрудничества. Однако мы отвергаем любую предвзятую, угрожающую риторику и требования против нашей страны".

Отметим, что климатическая конференция COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября текущего года.