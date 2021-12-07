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Председатель парламента Азербайджана посетит Турцию

Председатель парламента Азербайджана посетит Турцию Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 декабря посетит турецкий город Стамбул для участия в 16-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Милли Меджлис
7 декабря 2021 г. 14:39
Председатель парламента Азербайджана посетит Турцию
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Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 декабря посетит Стамбул для участия в 16-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В состав делегации входят депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Как ожидается председатель Милли Меджлиса выступит на 16-й конференции Парламентского союза ОИС. Также запланирован ряд встреч председателя парламента с главами делегаций, принимающих участие в мероприятии. На встречах будет проведен обмен мнениями по направлениям дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации, углублению межпарламентских связей и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит завершится 11 декабря.

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