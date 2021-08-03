Сахиба Гафарова: Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было

Сахиба Гафарова: Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было

Быть депутатом Милли Меджлиса - большая честь. На мой взгляд, быть депутатом в стране, возглавляемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, большая честь и доверие.

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Быть депутатом Милли Меджлиса - большая честь. На мой взгляд, быть депутатом в стране, возглавляемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, большая честь и доверие. По сообщению Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. "Полагаю, все помнят выступление главы государства на первом заседании парламента VI созыва. За последние полтора года мы стремились выстроить деятельность парламента в соответствии с поручениями и рекомендациями, озвученными главой государства. Каждый из нас должен хорошо понимать, что быть депутатом - это большая ответственность. Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было. Я глубоко сожалею по поводу поступка Эльданиза Салимова, не соответствующего имени депутата". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Speaker: MPs should not think themselves superior