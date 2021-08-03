О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сахиба Гафарова: Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было

Сахиба Гафарова: Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было Быть депутатом Милли Меджлиса - большая честь. На мой взгляд, быть депутатом в стране, возглавляемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, большая честь и доверие.
Милли Меджлис
3 августа 2021 г. 13:49
Сахиба Гафарова: Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было

Быть депутатом Милли Меджлиса - большая честь. На мой взгляд, быть депутатом в стране, возглавляемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, большая честь и доверие.

По сообщению Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Полагаю, все помнят выступление главы государства на первом заседании парламента VI созыва. За последние полтора года мы стремились выстроить деятельность парламента в соответствии с поручениями и рекомендациями, озвученными главой государства. Каждый из нас должен хорошо понимать, что быть депутатом - это большая ответственность. Депутат не должен ставить себя выше кого бы то ни было. Я глубоко сожалею по поводу поступка Эльданиза Салимова, не соответствующего имени депутата".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker: MPs should not think themselves superior
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Deputat özünü heç kəsdən üstün tutmamalıdır"

Другие новости из категории

Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы
Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы
3 августа 2021 г. 13:05
Депутат Фазаил Агамалы: Эльданиз Салимов превысил свои полномочия
Депутат Фазаил Агамалы: Эльданиз Салимов превысил свои полномочия
3 августа 2021 г. 12:51
Эльданиз Салимов лишен депутатской неприкосновенности
Эльданиз Салимов лишен депутатской неприкосновенности
3 августа 2021 г. 12:50
Кямран Алиев: Действия Салимова не подрывают авторитет Милли Меджлиса
Кямран Алиев: Действия Салимова не подрывают авторитет Милли Меджлиса
3 августа 2021 г. 12:49
Генпрокурор: Достаточно оснований для открытия уголовного дела в отношении Салимова
Генпрокурор: Достаточно оснований для открытия уголовного дела в отношении Салимова
3 августа 2021 г. 11:55
Глава комиссии: Оснований для лишения иммунитета депутата Салимова достаточно
Глава комиссии: Оснований для лишения иммунитета депутата Салимова достаточно
3 августа 2021 г. 11:44
В Милли Меджлисе обсуждается снятие неприкосновенности с депутата, избившего полицейского 
В Милли Меджлисе обсуждается снятие неприкосновенности с депутата, избившего полицейского 
3 августа 2021 г. 11:28
Проходит первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
Проходит первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
3 августа 2021 г. 11:00
Сегодня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса 
Сегодня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса 
3 августа 2021 г. 00:00
Дисциплинарная комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата, избившего полицейского - ОБНОВЛЕНО-2
Дисциплинарная комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата, избившего полицейского - ОБНОВЛЕНО-2
2 августа 2021 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi