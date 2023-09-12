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Сахиба Гафарова: Cтремительное вооружение Армении подрывает перспективы мира и приводит к новым угрозам для региона

Сахиба Гафарова: Cтремительное вооружение Армении подрывает перспективы мира и приводит к новым угрозам для региона Cтремительное вооружение Армении подрывает перспективы мира и приводит к новым угрозам для региона.
Милли Меджлис
12 сентября 2023 г. 23:51
Сахиба Гафарова: Cтремительное вооружение Армении подрывает перспективы мира и приводит к новым угрозам для региона

Стремительное вооружение Армении подрывает перспективы мира и приводит к новым угрозам для региона.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на встречах, состоявшихся в рамках официального визита в Болгарию, дала обширную информацию о вооружении Армении и провокациях официального Еревана против достижения мира.

С.Гафарова заявила, что если Армения действительно хочет мира и заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, то почему она так быстро вооружается? Или почему такая бедная страна, как Армения, закупает оружие на 100 миллионов долларов? Спикер парламента Азербайджана отметила, что Армения использует приобретенное ею оружие против суверенной территории Азербайджана. Это говорит о том, что быстрое вооружение Армении подрывает мирные перспективы и приводит к новым угрозам для региона.

Председатель Милли Меджлиса сообщила, что сегодня в Армении активизируются реваншистские силы. Эта страна до сих пор имеет территориальные претензии к Азербайджану. Спикер Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан привержен нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности. Она отметила, что Азербайджан также прилагает усилия для реинтеграции этнических армянских жителей Карабахского региона как равноправных граждан Азербайджана. Все их права и свободы будут гарантированы в соответствии с Конституцией нашей страны и международными механизмами, к которым присоединился Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: “Ermənistanın sürətlə silahlanması region üçün yeni təhlükələrə gətirib çıxarır”

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