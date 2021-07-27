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Сахиба Гафарова: Бакинская декларация будет способствовать укреплению стратегических отношений между нашими странами

Сахиба Гафарова: Бакинская декларация будет способствовать укреплению стратегических отношений между нашими странами "Сегодня в Баку состоялась первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. По итогам встречи была подписана Бакинская декларация. Считаю, что этот документ будет способствовать укреплению стратегических отношений между
Милли Меджлис
27 июля 2021 г. 23:27
Сахиба Гафарова: Бакинская декларация будет способствовать укреплению стратегических отношений между нашими странами
Сахиба Гафарова

"Сегодня в Баку состоялась первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. По итогам встречи была подписана Бакинская декларация. Считаю, что этот документ будет способствовать укреплению стратегических отношений между нашими странами".

Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова по итогам первой трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Я благодарю моих уважаемых коллег господина Мустафу Шентопа и господина Асада Кайсера и их делегации за то, что они приняли мое приглашение и поддержали инициативу по проведению трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции", - сказала С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Bakı Bəyannaməsi ölkələr arasında strateji əlaqələrə töhfə verəcək

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