Сахиба Гафарова: Азербайджанская армия достойно выполняет свои обязанности

"Сегодня наши Вооруженные силы достойно выполняют свои обязанности по обороне освобожденных от оккупации регионов, охране государственной границы".

"Сегодня наши Вооруженные силы достойно выполняют свои обязанности по обороне освобожденных от оккупации регионов, охране государственной границы".

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

По ее словам, отвага, проявленная азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, навсегда запечатлелась в героической истории народа: "Вооруженные силы Армении, 30 лет оккупировавшие азербайджанские земли, были разгромлены, от вражеской оккупации спасены наши исконные земли – Карабах и Восточный Зангезур. Отвага и самоотверженность шехидов, отдавших жизни за восстановление исторической справедливости, территориальной целостности нашего государства, раненых в боях солдат и офицеров, никогда не будут забыты".

С.Гафарова отметила, что сегодня Вооруженные силы достойно выполняют свои обязанности по обороне освобожденных от оккупации регионов, охране государственной границы: "Мы уверены, что азербайджанская армия будет развиваться дальше, укреплять свои позиции и место среди сильнейших армий мира. Поздравляю победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхам Алиева, героических солдат и офицеров, всех военнослужащих с 26 июня – Днем Вооруженных сил, желаю новых успехов в почетной миссии по защите национальных интересов и военной безопасности Азербайджана".