Сахиба Гафарова: Азербайджано-пакистанское братство будет длиться вечно

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила спикера Национального собрания Пакистана Асада Кайсера за поздравление с 30-летием восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом сообщила спикер парламента Азербайджана в своем Twitter-аккаунте .

"Уважаемый коллега, я благодарю спикера Национального собрания Пакистана г-на Асада Кайсера за его неизменную поддержку. Братство между Азербайджаном и Пакистаном, которое вытекает из общей истории наших народов, будет длиться вечно", - написала Сахиба Гафарова.

Ранее спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер поздравил правительство и народ Азербайджана с 30-летием восстановления независимости на своей странице в Twitter.