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Сахиба Гафарова: Азербайджан в рамках председательства в ДН предпринял важные шаги для развитии движения

Сахиба Гафарова: Азербайджан в рамках председательства в ДН предпринял важные шаги для развитии движения Азербайджан в рамках председательства в Движении неприсоединения (ДН) сделал важные шаги для институционального развития движения.
Милли Меджлис
20 апреля 2023 г. 22:54
Сахиба Гафарова: Азербайджан в рамках председательства в ДН предпринял важные шаги для развитии движения

Азербайджан в рамках председательства в Движении неприсоединения (ДН) сделал важные шаги для институционального развития движения.

Как передает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на тему "Диалог и солидарность: азербайджанское видение сотрудничества и развития" в Варшавском университете.

Спикер напомнила, что Азербайджан, осознавая важность межпарламентского сотрудничества в глобальном масштабе, выдвинул инициативу по развитию парламентских измерений движения, и парламентская сеть Движения неприсоединения, торжественно открывшаяся в ноябре 2021 года в Мадриде, провела первую - Бакинскую конференцию в июне 2022 года в Азербайджане, а вторую - Манамскую конференцию - в этом году в Бахрейне.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что наша страна в качестве председателя выдвинула ряд успешных глобальных инициатив в плане укрепления коллективных усилий и совместной деятельности международного сообщества в борьбе с пандемией. Было отмечено, что в декабре 2020 года по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, была проведена Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией COVID-19.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что на заседании Контактной группы Движения неприсоединения в ответ на COVID-19, состоявшемся в марте текущего года в Азербайджане на самом высоком уровне, президент Ильхам Алиев выступил с двумя глобальными призывами к поддержке постпандемического восстановления стран Африки и малых развивающихся островных государств, а также анонсировал предоставление Азербайджаном одного миллиона долларов США на оба глобальных призыва.

Затем ректор Варшавского университета, профессор Новак Алоизи вручил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой почетный диплом и медаль Варшавского университета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi çərçivəsində hərəkatın inkişafında mühüm addımlar atıb”

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