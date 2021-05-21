Сахиба Гафарова: Азербайджан полностью выполнит трехстороннее заявление

В настоящее время Азербайджан, используя суверенное право, осуществляет делимитацию границы с Арменией

"Возглавляемая мной делегация Милли Меджлиса находилась с официальным визитом в Италии".

По сообщению Report, об этом на пленарном заседании парламента заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, на встречах, состоявшихся в ходе визита, подчеркивалась стратегическая значимость отношений между Азербайджаном и Италией: "На встречах отмечалась важность реализации проекта TAP, подчеркивалось, что Азербайджан является вратами Европы. Официальные лица Италии были подробно проинформированы об Отечественной войне, а также о том, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по восстановлению и реставрации. На всех встречах мы неоднократно сообщали, что Армения отказывается предоставить карты заминированных территорий. В настоящее время Азербайджан, используя суверенное право, осуществляет делимитацию границы с Арменией. Азербайджан, несмотря ни на какие препятствия, выполнит трехстороннее заявление в полном объеме".