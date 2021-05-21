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Сахиба Гафарова: Азербайджан полностью выполнит трехстороннее заявление

Сахиба Гафарова: Азербайджан полностью выполнит трехстороннее заявление В настоящее время Азербайджан, используя суверенное право, осуществляет делимитацию границы с Арменией
Милли Меджлис
21 мая 2021 г. 12:27
Сахиба Гафарова: Азербайджан полностью выполнит трехстороннее заявление
Сахиба Гафарова
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"Возглавляемая мной делегация Милли Меджлиса находилась с официальным визитом в Италии".

По сообщению Report, об этом на пленарном заседании парламента заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, на встречах, состоявшихся в ходе визита, подчеркивалась стратегическая значимость отношений между Азербайджаном и Италией: "На встречах отмечалась важность реализации проекта TAP, подчеркивалось, что Азербайджан является вратами Европы. Официальные лица Италии были подробно проинформированы об Отечественной войне, а также о том, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по восстановлению и реставрации. На всех встречах мы неоднократно сообщали, что Армения отказывается предоставить карты заминированных территорий. В настоящее время Азербайджан, используя суверенное право, осуществляет делимитацию границы с Арменией. Азербайджан, несмотря ни на какие препятствия, выполнит трехстороннее заявление в полном объеме".

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Версия на английском языке Speaker: Azerbaijan will fully implement trilateral statement 
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Azərbaycan üçtərəfli bəyanatı tam icra edəcək”

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