Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря своим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергобезопасности

"Азербайджан благодаря своим богатым энергетическим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергетической безопасности. Соответствующие проекты в этом направлении уже реализуются совместно с рядом международных партнеров."

"Азербайджан благодаря своим богатым ресурсам будет играть особую роль в европейской энергетической безопасности. Соответствующие проекты в этом направлении уже реализуются совместно с рядом международных партнеров".

Как сообщает Report, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала об этом во время своего выступления на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, координации транспорта и устойчивого развития".

По ее словам, "зеленые" технологии откроют новые горизонты в направлении мер по защите окружающей среды: "Переход к "зеленой" экономике означает шаг, предпринятый для решения целого ряда проблем. "Зеленая" экономика и экологическая безопасность определены как один из пяти важных приоритетов принятой государственной стратегии".

Гафарова добавила, что важные транспортные проекты превратят Азербайджан в один из крупнейших транспортных узлов.