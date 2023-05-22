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Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря своим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергобезопасности

Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря своим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергобезопасности "Азербайджан благодаря своим богатым энергетическим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергетической безопасности. Соответствующие проекты в этом направлении уже реализуются совместно с рядом международных партнеров."
Милли Меджлис
22 мая 2023 г. 10:51
Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря своим ресурсам будет играть особую роль в европейской энергобезопасности

"Азербайджан благодаря своим богатым ресурсам будет играть особую роль в европейской энергетической безопасности. Соответствующие проекты в этом направлении уже реализуются совместно с рядом международных партнеров".

Как сообщает Report, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала об этом во время своего выступления на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, координации транспорта и устойчивого развития".

По ее словам, "зеленые" технологии откроют новые горизонты в направлении мер по защите окружающей среды: "Переход к "зеленой" экономике означает шаг, предпринятый для решения целого ряда проблем. "Зеленая" экономика и экологическая безопасность определены как один из пяти важных приоритетов принятой государственной стратегии".

Гафарова добавила, что важные транспортные проекты превратят Азербайджан в один из крупнейших транспортных узлов.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Azerbaijan's energy sources will play special role in Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Azərbaycanın geniş enerji mənbələri ölkəmizin Avropa enerji təhlükəsizliyində xüsusi rol oynacaq"

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