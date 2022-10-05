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Сахиба Гафарова: Армения препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных путей в регионе

Сахиба Гафарова: Армения препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных путей в регионе Армения демонстрирует деструктивную позицию в переговорах, проводимых с международными усилиями, препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных путей в регионе. Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в хо
Милли Меджлис
5 октября 2022 г. 21:14
Сахиба Гафарова: Армения препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных путей в регионе

Армения демонстрирует деструктивную позицию в переговорах, проводимых с международными усилиями, препятствует процессу открытия коммуникаций и транспортных путей в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на VIII Саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20), который прошел 5 октября в столице Индонезии Джакарте.

С.Гафарова подчеркнула, что в постконфликтный период Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе:

«Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе нормализации отношений и 5 принципов международного права. Признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, делимитация и демаркация границ приведут к миру и стабильности в регионе».

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что процессу нормализации также препятствуют военные провокации, совершенные Арменией в последний раз - 13 сентября этого года.

"Такое поведение должно быть осуждено. Сейчас самое главное - воздерживаться от действий, которые будут срывать процесс нормализации отношений. Потому что это единственный способ обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе", - сказала С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Ermənistan regionda kommunikasiya və nəqliyyat yollarının açılmasına maneələr yaradır"

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