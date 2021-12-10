Сахиба Гафарова: Армения не должна допускать действий, усугубляющих ситуацию в регионе

"Армения должна воздерживаться от нарушения своих обязательств и предотвращать действия, которые усугубляют ситуацию и подрывают перспективы мира и стабильности в регионе".

"Армения должна воздерживаться от нарушения своих обязательств и предотвращать действия, которые усугубляют ситуацию и подрывают перспективы мира и стабильности в регионе".

Как передает Report, об этом выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 16-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества.

Спикер сообщила, что 44-дневная война, начавшаяся в результате военных провокаций Армении, привела к полной победе Азербайджана и подписанию Арменией акта капитуляции 10 ноября 2020 года. Сам Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость, выполняя резолюции Совета Безопасности ООН, а также нормы и принципы международного права.

Спикер Милли Меджлиса поблагодарила братские Турцию и Пакистан за поддержку Азербайджана с первых дней войны, а также Парламентский союз ОИК и генерального секретаря Мухаммеда Хурайчи Ниясса за поддержку правого дела Азербайджана.