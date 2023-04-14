О нас

Сахиба Гафарова: Армения намеренно нагнетает ситуацию в регионе

Сахиба Гафарова: Армения намеренно нагнетает ситуацию в регионе Очевидно, что Армения проводит политику, нацеленную на злоупотребление пребыванием миссии Европейского союза в этой стране, и намеренно нагнетает ситуацию в регионе.
Милли Меджлис
14 апреля 2023 г. 15:28
Сахиба Гафарова: Армения намеренно нагнетает ситуацию в регионе
Сахиба Гафарова

Очевидно, что Армения проводит политику, нацеленную на злоупотребление пребыванием миссии Европейского союза в этой стране, и намеренно нагнетает ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила 14 апреля во время выступления на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

По ее словам, вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской границы и на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, что приводит к человеческим потерям.

Спикер парламента отметила, что три дня назад Армения совершила очередную военную провокацию на границе, в результате которой погибли три азербайджанских военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Ermənistan regionda vəziyyətin qəsdən gərginləşməsinə yönəlmiş siyasət yürüdür”

Экслюзивные новости

Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi