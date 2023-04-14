Сахиба Гафарова: Армения намеренно нагнетает ситуацию в регионе

Очевидно, что Армения проводит политику, нацеленную на злоупотребление пребыванием миссии Европейского союза в этой стране, и намеренно нагнетает ситуацию в регионе.

Очевидно, что Армения проводит политику, нацеленную на злоупотребление пребыванием миссии Европейского союза в этой стране, и намеренно нагнетает ситуацию в регионе.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила 14 апреля во время выступления на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

По ее словам, вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской границы и на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту, что приводит к человеческим потерям.

Спикер парламента отметила, что три дня назад Армения совершила очередную военную провокацию на границе, в результате которой погибли три азербайджанских военнослужащих.