Сахиба Гафарова: Армения должна воздержаться от действий, наносящих ущерб нормализации отношений

Армения должна воздержаться от действий, наносящих ущерб нормализации отношений.

Армения должна воздержаться от действий, наносящих ущерб нормализации отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Спикер подробно проинформировала гостью о текущей ситуации в регионе, отметив, что Армения на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, изгнав миллион азербайджанцев со своих родных земель и разрушив практически всю инфраструктуру и здания на ранее захваченных территориях.

С.Гафарова заявила, что Азербайджан прилагает все усилия для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе, предложив Армении подписать мирное соглашение на основе 5 принципов международного права: "Признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, демаркация границ приведут к миру и стабильности в регионе. Армения должна воздержаться от действий, наносящих ущерб нормализации отношений, проявить политическую волю и предпринять практические шаги для подписания мирного договора. Это единственный способ обеспечить длительные мир и стабильность в регионе".

По словам спикера, сейчас Азербайджан строит современные города и села в освобожденных районах, в том числе, в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже началась большая программа возвращения бывших вынужденных переселенцев на их исконные земли.