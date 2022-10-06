Сахиба Гафарова: Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах

"Армения демонстрирует деструктивную позицию в переговорах, проводимых при международной поддержке".

"Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах, проводимых при международной поддержке".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Палаты общин парламента Великобритании сэром Линдси Хойлом.

Говоря о текущей ситуации в регионе, спикер Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан продолжает усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе: "Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения и подписать мирный договор на основе 5 принципов международного права. Признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, делимитация и демаркация границ должны стать основой любого мирного договора. К сожалению, этого нельзя сказать об Армении".