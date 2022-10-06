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Сахиба Гафарова: Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах

Сахиба Гафарова: Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах "Армения демонстрирует деструктивную позицию в переговорах, проводимых при международной поддержке".
Милли Меджлис
6 октября 2022 г. 19:14
Сахиба Гафарова: Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах
Сахиба Гафарова

"Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах, проводимых при международной поддержке".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Палаты общин парламента Великобритании сэром Линдси Хойлом.

Говоря о текущей ситуации в регионе, спикер Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан продолжает усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе: "Азербайджан предложил Армении нормализовать отношения и подписать мирный договор на основе 5 принципов международного права. Признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, делимитация и демаркация границ должны стать основой любого мирного договора. К сожалению, этого нельзя сказать об Армении".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Ermənistan danışıqlarda destruktiv mövqe nümayiş etdirir"

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