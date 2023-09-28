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Сахиба Гафарова: Антитеррористические мероприятия осуществлены в соответствии с международным правом

Сахиба Гафарова: Антитеррористические мероприятия осуществлены в соответствии с международным правом Азербайджанская армия в ходе локальных антитеррористических мероприятий не была нацелена на гражданское население и объекты, эти мероприятия были реализованы в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом.
Милли Меджлис
28 сентября 2023 г. 10:36
Сахиба Гафарова: Антитеррористические мероприятия осуществлены в соответствии с международным правом

Азербайджанская армия в ходе локальных антитеррористических мероприятий не была нацелена на гражданское население и объекты, эти мероприятия были реализованы в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече со спикером Палаты представителей ирландского парламента Шоном О'Фергхейлом.

Широко проинформировав о сложившейся ситуации в регионе, Сахиба Гафарова напомнила, что Азербайджан, освободив свои земли от армянской оккупации, обеспечил выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и предложил противоположной стороне мирный договор, который все еще не подписан по вине Армении.

По словам спикера, Армения не вывела из Карабаха 10 тысяч своих военнослужащих, оказывала им материальную поддержку, поставляла оружие и боеприпасы, поддерживала сепаратистский режим в Карабахском регионе Азербайджана, совершала провокации на границе, продолжала минировать азербайджанские территории.

"На прошлой неделе число этих провокаций еще больше возросло. Так, в результате подрыва на минах, установленных армянскими диверсионными группами в террористических целях, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие. Все это привело к началу антитеррористических мероприятий, целью которых было предотвращение военных провокаций и террористических актов со стороны незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, а также вывод террористических группировок из Карабаха", - отметила спикер.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Antiterror tədbirləri beynəlxalq hüquqa tam uyğun şəkildə reallaşdırılıb"

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