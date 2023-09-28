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Сагиба Гафарова французскому спикеру: Принятые вами резолюции противоречат международному праву

Сагиба Гафарова французскому спикеру: Принятые вами резолюции противоречат международному праву Однобокое, предвзятое отношение к ситуации на Южном Кавказе вовсе не способствует усилиям по установлению длительного мира в нашем регионе.
Милли Меджлис
28 сентября 2023 г. 23:53
Сагиба Гафарова французскому спикеру: Принятые вами резолюции противоречат международному праву

Однобокое и предвзятое отношение к ситуации на Южном Кавказе вовсе не способствует усилиям по установлению длительного мира в нашем регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на встрече с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве в Дублине, критикуя демонстрируемое Францией пристрастное отношение к Азербайджану.

Спикер Сахиба Гафарова припомнила множество заявлений и резолюций, принятых обеими палатами парламента Франции и негативно повлиявших на нормализацию между Азербайджаном и Арменией, и на мирный процесс в целом. По ее словам, эти документы противоречили международным правовым принципам, в то же время, демонстрируя сомнительный подход к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В самом деле, все эти шаги поддерживали сепаратизм на нашей территории и пустыми искушениями придавали дерзости реваншистские силы в Армении.

С.Гафарова также вспомнила о поездке Яэль Браун-Пиве в Армению в 2023-м году, заметив, что если французский спикер вслед за Арменией посетила бы Азербайджан, то у неё появилась бы хорошая возможность ознакомиться и с азербайджанской точкой зрения. Спикер Милли Меджлиса обратила внимание собеседницы на то, что за все 30 лет мы не видели случая, чтобы Франция осудила оккупацию Арменией азербайджанских территорий, разрушение там наших городов и сел, памятников истории и культуры.

Было отмечено, что французская сторона никогда не говорила о правах около миллиона азербайджанцев, столкнувшихся с армянской политикой этнических чисток и ставших беженцами из Армении и вынужденными переселенцами из Карабаха.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova fransalı spikerə: “Qəbul etdiyiniz qətnamələr beynəlxalq hüquqa ziddir”

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