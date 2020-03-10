Сафа Мирзоев: В деятельности Милли Меджлиса произойдут изменения

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"Поменялось руководство Милли Меджлиса и председатели парламентских комитетов. Все это показывает, что проводимые в стране реформы продолжаются и в парламенте страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью Азербайджанской государственной телерадиокомпании (AzTV) заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, скорее всего, после этого в деятельности Милли Меджлиса произойдут изменения: "Они коснутся как законодательной деятельности, так и сфер контроля, международной деятельности и пр. Реформы нужно провести и в Аппарате Милли Меджлиса. Как структурные изменения, так и кадровые реформы. Мы привлечем в ММ молодые кадры. Надеемся, что в ближайшие дни руководство ММ проведет большую работу".