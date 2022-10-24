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Сабир Гаджиев: Сегодняшняя ситуация требует других подходов к политическим партиям

Сабир Гаджиев: Сегодняшняя ситуация требует других подходов к политическим партиям "Изменения в обществе за последние 30 лет, деятельность на политической сцене требуют других подходов к политическим партиям".
Милли Меджлис
24 октября 2022 г. 12:00
Сабир Гаджиев: Сегодняшняя ситуация требует других подходов к политическим партиям

"Изменения в обществе за последние 30 лет, деятельность на политической сцене требуют других подходов к политическим партиям".

Как сообщает Report, об этом председатель Партии гражданского единства (ПГЕ), депутат Сабир Гаджиев заявил в ходе общественных слушаний в парламенте в связи с законопроектом "О политических партиях".

По его словам, обычно, если в обществе высказываются мнения о новых законопроектах, значит, изменения были необходимы: "Не все согласны с принятием каждого закона. Это реальность. Такие слушания приводят к тому, что недовольство постепенно уменьшается, и в результате разрабатывается хороший закон".

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Версия на английском языке Sabir Hajiyev: Current situation requires different approaches to political parties
Версия на азербайджанском языке Sabir Hacıyev: "Bugünkü vəziyyət siyasi partiyalarla bağlı başqa yanaşmalar tələb edir"

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