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С завтрашнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение госбюджета

С завтрашнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение госбюджета 2 ноября в Милли Меджлисе начинается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".
Милли Меджлис
1 ноября 2023 г. 09:17
С завтрашнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение госбюджета

2 ноября в Милли Меджлисе начинается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

Как сообщает Report, изначально проект будет обсуждаться в первом чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

А 6 ноября законопроекты, связанные с госбюджетом, будут рассмотрены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2024 год определены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов.

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