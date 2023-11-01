С завтрашнего дня в Милли Меджлисе начинается обсуждение госбюджета

2 ноября в Милли Меджлисе начинается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

2 ноября в Милли Меджлисе начинается обсуждение законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год".

Как сообщает Report, изначально проект будет обсуждаться в первом чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

А 6 ноября законопроекты, связанные с госбюджетом, будут рассмотрены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2024 год определены в размере 34 173 000 тыс. манатов, а расходы - 36 763 000 тыс. манатов.