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С завтрашнего дня начинается процесс подачи документов в ОИК в связи с парламентскими выборами

С завтрашнего дня начинается процесс подачи документов в ОИК в связи с

С завтрашнего дня в Азербайджане начинается процесс подачи необходимых документов в Окружные избирательные комиссии (ОИК) в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает Report, согласно "Плану действий и мер по подготовке внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", срок регистрации кандидата или его доверенного лица, а также полномочного представителя политической партии, блока политических партий, стартует 21 декабря 2019 года и продлится по 10 января 2020 года до 18:00.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020 года.

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